خيم الحزن على مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، عقب حادث تصادم مروع وقع على طريق الصالحية الجديدة، وأسفر عن مصرع شابين من قرية هربيط أثناء توجههما للعمل.

بلاغ أمني وانتقال عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم لسيارة كانت تقل عددًا من العمال العاملين في مهنة الحدادة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع شابين وإصابات خطيرة

وتبين من الفحص مصرع الشابين إبراهيم الرفاعي وأحمد موسى، من أبناء منطقة الكماكية التابعة لقرية هربيط، متأثرين بإصاباتهما البالغة. كما أسفر الحادث عن إصابة آخرين بإصابات خطيرة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حزن واسع بين الأهالي

سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن الشابين كانا من الشباب المكافح الذي يسعى وراء لقمة العيش، ما ضاعف من حجم الصدمة بين الأهالي.

مطالب بتشديد إجراءات السلامة

وطالب الأهالي بضرورة تشديد الرقابة المرورية على طريق الصالحية الجديدة، وتكثيف إجراءات السلامة، في ظل تكرار الحوادث عليه، للحد من نزيف الأسفلت وحماية أرواح المواطنين.

التحقيقات والإجراءات

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.