السيطرة على حريق مزارع نخيل بقرية القصر في الداخلة

كتب : محمد الباريسي

05:54 م 18/04/2026

حريق بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع، منذ وقت قصير، داخل مزارع النخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
وجاء ذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ بشكل عاجل، حيث تم التعامل الفوري مع ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة أو المناطق السكنية القريبة.

بلاغ أمني واستجابة فورية

تلقى وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزارع نخيل بمنطقة عزبة أمال الصغير التابعة لقرية القصر.
وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي نجحت في احتواء الحريق والسيطرة عليه قبل أن يتوسع نطاقه ويهدد مساحات أكبر من الأراضي المزروعة.

خسائر محدودة وإجراءات قانونية

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل غير المثمرة، دون تسجيل خسائر بشرية.
وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد في موقع الحادث، لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى. كما يجري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق.

تكرار حرائق النخيل يثير القلق

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع حرائق مماثلة في نطاق مركز الداخلة، من بينها حريق اندلع بقرية العوينة يوم 16 أبريل 2026، وهو ما يشير إلى تكرار هذه الظاهرة في المناطق الزراعية المتقاربة داخل محافظة الوادي الجديد، ويستدعي اتخاذ إجراءات وقائية مشددة للحد من تكرارها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
أخبار مصر

منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
خروج ودخول.. تحركات الأموال الساخنة في مصر في أول شهرين منذ بدء الصراع
اقتصاد

خروج ودخول.. تحركات الأموال الساخنة في مصر في أول شهرين منذ بدء الصراع
أمطار تمتد للقاهرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

أمطار تمتد للقاهرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
"إظهار الصورة كاملة للرأي العام".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو
رياضة محلية

"إظهار الصورة كاملة للرأي العام".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو

أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟