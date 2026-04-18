نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع، منذ وقت قصير، داخل مزارع النخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء ذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ بشكل عاجل، حيث تم التعامل الفوري مع ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة أو المناطق السكنية القريبة.

بلاغ أمني واستجابة فورية

تلقى وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزارع نخيل بمنطقة عزبة أمال الصغير التابعة لقرية القصر.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي نجحت في احتواء الحريق والسيطرة عليه قبل أن يتوسع نطاقه ويهدد مساحات أكبر من الأراضي المزروعة.

خسائر محدودة وإجراءات قانونية

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل غير المثمرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد في موقع الحادث، لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى. كما يجري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق.

تكرار حرائق النخيل يثير القلق

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع حرائق مماثلة في نطاق مركز الداخلة، من بينها حريق اندلع بقرية العوينة يوم 16 أبريل 2026، وهو ما يشير إلى تكرار هذه الظاهرة في المناطق الزراعية المتقاربة داخل محافظة الوادي الجديد، ويستدعي اتخاذ إجراءات وقائية مشددة للحد من تكرارها.