سيول تضرب سانت كاترين.. والطوارئ تعلن حالة الاستنفار بجنوب سيناء (فيديو وصور)

كتب : رضا السيد

12:27 ص 17/04/2026
    سيول
    سيول سانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لتقلبات جوية شديدة، أسفرت عن حدوث 3 سيول في عدد من الأودية، ما دفع المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الموقف.

الأودية المتأثرة بالسيول

أوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الأودية التي شهدت سيولًا هي: وادي شقيرا، وادي السعال، ووادي الفرجة، مؤكدًا أن السيول تسير في مجراها الطبيعي دون أي معوقات حتى الآن.

متابعة لحظية واستقرار نسبي

وأكد المركز في بيان رسمي أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع وجاهزية المعدات للتعامل مع أي مستجدات.

طريق السعال وحركة المرور

وأشار البيان إلى أن طريق السعال لا يزال مفتوحًا أمام حركة المرور بشكل طبيعي، مع تواجد جميع الأجهزة المعنية في مواقع السيول لحين انتهاء الموجة.

كما جرى التعامل الفوري مع حادث ميل أتوبيس على الطريق نتيجة السيول، باستخدام المعدات الثقيلة، وإنقاذ الركاب، وسط إشادة بالتعاون بين الجهات المختلفة.

لجنة لحصر الخسائر

ووجّه اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن السيول، على أن يتم عرض نتائجها عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
زووم

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي

أخبار

المزيد

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين