تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لتقلبات جوية شديدة، أسفرت عن حدوث 3 سيول في عدد من الأودية، ما دفع المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الموقف.

الأودية المتأثرة بالسيول

أوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الأودية التي شهدت سيولًا هي: وادي شقيرا، وادي السعال، ووادي الفرجة، مؤكدًا أن السيول تسير في مجراها الطبيعي دون أي معوقات حتى الآن.

متابعة لحظية واستقرار نسبي

وأكد المركز في بيان رسمي أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع وجاهزية المعدات للتعامل مع أي مستجدات.

طريق السعال وحركة المرور

وأشار البيان إلى أن طريق السعال لا يزال مفتوحًا أمام حركة المرور بشكل طبيعي، مع تواجد جميع الأجهزة المعنية في مواقع السيول لحين انتهاء الموجة.

كما جرى التعامل الفوري مع حادث ميل أتوبيس على الطريق نتيجة السيول، باستخدام المعدات الثقيلة، وإنقاذ الركاب، وسط إشادة بالتعاون بين الجهات المختلفة.

لجنة لحصر الخسائر

ووجّه اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن السيول، على أن يتم عرض نتائجها عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.