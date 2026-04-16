العثور على جثة مسن داخل منزله بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:14 م 16/04/2026

لقي مسن يبلغ من العمر 62 عامًا مصرعه، اليوم الخميس، داخل منزله بمنطقة مشربية غيث في مدينة الخارجة التابعة لـمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في واقعة دفعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع لفحص ملابسات الحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة هامدة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، قادمة من أحد المنازل بمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ للوقوف على تفاصيل الواقعة، ومراجعة الملابسات الأولية المرتبطة بها داخل مركز الخارجة.

بيانات المتوفى والإجراءات الأولية

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى "خ.ح.م.س"، 62 عامًا، وأنه عُثر عليه متوفى داخل منزله بمدينة الخارجة.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وإيداعها بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة بمعرفة النيابة العامة.

التحقيقات مستمرة

وباشرت الأجهزة المختصة في مركز الخارجة إجراءاتها القانونية، فيما تواصل النيابة العامة مراجعة ملابسات الحادث، وسماع أقوال من يلزم من المحيطين بالواقعة، إلى جانب الوقوف على التقرير المبدئي الصادر من مستشفى الخارجة التخصصي، وذلك ضمن الإجراءات المعتادة في مثل هذه الوقائع داخل الوادي الجديد.

