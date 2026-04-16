انطلاقة قوية لموسم توريد القمح بسوهاج.. 298 طنًا في اليوم الأول

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، استقبال 298 طنًا من القمح داخل الشون والصوامع خلال اليوم الأول لانطلاق موسم التوريد، والذي بدأ في 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى تحقيق زيادة قدرها 104 أطنان مقارنة ببداية الموسم الماضي.

توجيهات بتيسير الإجراءات للمزارعين

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين، لضمان انسيابية عمليات التوريد دون معوقات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

متابعة مستمرة ولجان فرز منضبطة

من جانبه أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد داخل مواقع الاستلام، مع سرعة التعامل مع أي عقبات، لافتًا إلى التزام لجان الفرز، التي تضم ممثلين عن الزراعة وسلامة الغذاء وشركات المطاحن، بالمعايير القياسية المعتمدة.

زيادة المساحات وتجهيز مواقع التخزين

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 199 ألف فدان، بزيادة 6500 فدان عن العام الماضي، مع تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا متنوعًا ما بين صوامع وشون وهناجر، بالإضافة إلى 11 لجنة استلام وفرز لضمان جودة الأقماح الموردة.

أسعار توريد القمح وفق درجات النقاوة

وأوضح أن أسعار توريد القمح هذا العام تم تحديدها حسب درجة النقاوة، حيث بلغ سعر الأردب 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5، في إطار تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج وتحقيق أعلى جودة ممكنة.