قررت محكمة جنح مستأنف المراغة شمالي محافظة سوهاج، إخلاء سبيل المتهم "محمد. ا" سائق السيارة الملاكي، المتورط في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حادث تمناية الشورانية"، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

استئناف يغير قرار الحبس

وكان قاضي المعارضات قد قرر في وقت سابق مد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يتقدم المتهم باستئناف على القرار، لتقضي المحكمة بإخلاء سبيله بالكفالة المشار إليها.

اتهامات بالإهمال والتسبب في الوفاة

وتواصل النيابة العامة بمركز المراغة تحقيقاتها في الواقعة، حيث سبق أن أصدرت قرارًا بحبس المتهم 4 أيام، على خلفية اتهامه بالإهمال والتسبب في وفاة الضحايا، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات النهائية.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة إلى سقوط سيارة ملاكي "تمناية" من أعلى العبّارة النهرية "المراغة – الشورانية" في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، بينهم مسنة وحفيداها، بينما تم إنقاذ طفل من داخل المياه على قيد الحياة.

جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالحادث، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في إنقاذ الطفل وانتشال جثة السيدة، فيما استمرت عمليات البحث لعدة أيام لانتشال باقي الجثامين، وسط متابعة أمنية مكثفة.