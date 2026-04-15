بدأت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 من خلال 39 موقعًا معتمدًا ما بين صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية.

استعدادات مكثفة لبدء الموسم

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المواقع، وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين بما يضمن انتظام عملية التوريد وسهولة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار داخل مواقع الاستلام، مع تنظيم العمل يوميًا بدءًا من الساعة 8 صباحًا.

لجان متخصصة بمواقع التوريد

وشددت المحافظ على تفعيل دور اللجان المتخصصة داخل مواقع التوريد، والتي تضم ممثلين عن التموين والزراعة والجهات المعنية، لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية للقمح وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية خلال الموسم.

أسعار مشجعة للتوريد

أسعار توريد محفزة للمزارعين تم تحديدها هذا الموسم لتكون مجزية وتشجيعية، حيث يبلغ سعر الأردب بدرجة نظافة 23.5 نحو 2500 جنيه، بينما يصل سعر الأردب بدرجة نظافة 23.0 إلى 2450 جنيهًا، في حين يسجل سعر الأردب بدرجة نظافة 22.5 نحو 2400 جنيه، مع التأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ التوريد بما يضمن سرعة حصولهم على مستحقاتهم ودعم استقرارهم الاقتصادي.

حظر تداول القمح خارج المنظومة

كما أكدت محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج المنظومة الرسمية والتصدي لأي مخالفات، مع المتابعة اليومية لكميات التوريد داخل المواقع، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للمزارعين وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال الموسم.

ويأتي انطلاق موسم توريد القمح هذا العام في إطار خطة الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.