نجح فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي (أ) بمحافظة الدقهلية، في إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض كان يعاني من كسر بالفقرة الصدرية الثانية، في خطوة تعكس تطور مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفيات المحافظة.

تدخل جراحي عاجل

تم استقبال الحالة وتجهيزها بشكل فوري، حيث جرى إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة شملت تثبيت الفقرات الصدرية والقطنية، مع استعدال العمود الفقري، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الكامل للحالة.

وأسهم التدخل الجراحي في الحفاظ على كفاءة الأعصاب الطرفية للطرفين السفليين، ما ساعد على تجنب حدوث مضاعفات عصبية خطيرة، وتحسين فرص التعافي بشكل كبير.

استخدام أحدث الأساليب الطبية

يأتي هذا التدخل في إطار حرص مستشفيات صحة الدقهلية على التعامل السريع مع الحالات الحرجة، وتقديم خدمات طبية متقدمة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب الجراحية، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل جراحات العمود الفقري.

فريق طبي متكامل

ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة أحمد جلال سعدة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ومحمد مجدي أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري.

كما شارك في فريق التخدير محمد متولي البربري استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم هدير عصام، وهدى جمال، ورحمة عزت، حيث عمل الجميع بتناغم لضمان نجاح العملية وخروجها بأفضل النتائج.

إشادة بكفاءة الفريق

من جانبه، أعرب حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لإدارة المستشفى والفريق الطبي والتمريضي، مشيدًا بكفاءتهم في التعامل مع الحالات الدقيقة، وهو ما يعكس مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة.