شنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالتعاون مع أجهزة الحي، حملة مكبرة لضبط مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتعليمات اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس حي ثالث،

استهداف منطقة الزهور

استهدفت الحملة منطقة الزهور التابعة لحي ثالث، حيث تم المرور على عدد من السناتر التعليمية غير المرخصة، في إطار تكثيف الرقابة على العملية التعليمية خارج المدارس.

تشميع 8 مراكز مخالفة

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية «سناتر» تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات بشكل دوري، للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وضبط أي مخالفات، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية.