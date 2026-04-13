"وقعت من الدور السادس".. مصرع سيدة في مساكن المعسكر الجديدة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:07 م 13/04/2026

جثة - أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق السادس داخل أحد العقارات السكنية بمساكن المعسكر الجديدة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في واقعة مأساوية.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من علو، وبالانتقال والفحص تبين وفاة “فاطمة جمال ناصف عيسى”، 35 عامًا، في الحال متأثرة بإصابتها.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

حادث سقوط مصرع سيدة المنوفية مساكن المعسكر

