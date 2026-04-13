كان بيعدي بالعكاز.. مصرع مسن دهسًا أسفل قطار في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:55 م 13/04/2026

وصول الإسعاف لموقع الحادث

لقي رجل مسن مصرعه، اليوم، إثر دهسه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تفاصيل الحادث

تبين أن المتوفى يُدعى "عادل م. و."، ويبلغ من العمر 65 عامًا، وكان يستند على عكاز أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد أمام نادي المعلمين، قبل أن يفاجئه القطار ويصطدم به.


أبلغ الأهالي الجهات المختصة فور وقوع الحادث، حيث انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا المركزي.

الإجراءات القانونية

تقرر إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرضه على الطب الشرعي، مع تحرير المحضر اللازم، وبدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

