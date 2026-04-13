تحقيقات عبارة سوهاج: السائق غادر السيارة وبداخلها الضحايا قبل سقوطها في النيل

كتب : عمار عبدالواحد

01:45 م 13/04/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حادث عبارة الشورانية (1)
    حادث عبارة الشورانية (3)
    حادث عبارة الشورانية (6)
    حادث عبارة الشورانية (2)
    حادث عبارة الشورانية (7)
    حادث عبارة الشورانية (8)
    حادث عبارة الشورانية (5)
    حادث عبارة الشورانية (9)
    حادث عبارة الشورانية (10)
    حادث عبارة الشورانية (11)
    حادث عبارة الشورانية (13)
    حادث عبارة الشورانية (14)
    حادث عبارة الشورانية (15)
    حادث عبارة الشورانية (16)
    حادث عبارة الشورانية (12)

تواصل نيابة مركز المراغة بمحافظة سوهاج تحقيقاتها في حادث عبارة "الشورانية"، الذي وقع أمس الأحد، وأودى بحياة سيدة وطفلين، فيما أصيب طفل آخر، وسط ترجيحات أولية بوجود إهمال في إجراءات التأمين أثناء تحميل المركبات.

ويجري التحقيق مع سائق السيارة تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

تفاصيل سقوط السيارة في نهر النيل

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع أثناء استعداد العبارة للتحرك، حيث سقطت سيارة ملاكي في مياه نهر النيل قبل الإقلاع، بعد أن ترك السائق المركبة وبداخلها الضحايا، ما أدى إلى تحركها بشكل مفاجئ واصطدامها بالحواجز ثم سقوطها في المياه.

تحرك رسمي ومتابعة ميدانية

وانتقل كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، يرافقه السكرتير العام للمحافظة، إلى موقع الحادث تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، لمتابعة عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة على الأرض.

جهود الإنقاذ وحصيلة الضحايا

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، فيما تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال السيارة من قاع النيل. وأسفر الحادث عن مصرع سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا وطفلين، إلى جانب إصابة طفل يبلغ 3 سنوات، جرى نقله لتلقي الرعاية الطبية.

