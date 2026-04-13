جراحة ناجحة في الدقهلية تنقذ قدم طفل من مضاعفات خطيرة

كتب : رامي محمود

01:38 م 13/04/2026

إنقاذ قدم طفل من البتر

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى طلخا المركزي بمحافظة الدقهلية في التعامل مع حالة دقيقة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، تعرض لإصابة شديدة بالقدم.

وكانت الحالة تعاني من خلع وكسور متعددة بعظام القدم، مصحوبة بضعف وقصور في الدورة الدموية الطرفية، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل خلال وقت قصير من استقبال الحالة، للحفاظ على سلامة الطرف المصاب.

وعلى الفور، جرى تجهيز الحالة ودخولها غرفة العمليات، حيث تم إجراء تدخل جراحي دقيق شمل فتح الأنسجة لتحسين الدورة الدموية، ورد خلع عظام القدم، وتثبيت الكسور باستخدام أسلاك معدنية، بما ساهم في استقرار الحالة والحفاظ على كفاءة القدم.

وقالت الدكتورة لميس خمدي، مدير مستشفى طلخا أن الحالة لا تزال محتجزة بالقسم تحت الملاحظة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة لحين استكمال مراحل التعافي.

وأوضحت أن الفريق الطبي يضم كلًا من: الدكتور السعيد حمدي زكي، استشاري جراحة العظام ورئيس القسم، والدكتور محمود حافظ، أخصائي جراحة العظام.

وشارك في فريق التخدير الدكتور ضحى محمد سعد، أخصائي التخدير، والدكتور محمد رمضان، طبيب مقيم تخدير، إلى جانب فني التخدير هند سعد عطوه، وفني الأشعة محمد علي.

كما شارك فريق التمريض بقيادة مس ندى الحسنين شوقي، مشرفة العمليات، وضم تمريض العمليات: مس فاطمة عبدالفتاح عبدالمقصود، ومس حنان أحمد محمد، ومس شيرين رجب السيد، وتمريض القسم مس إيمان محمد أحمد توفيق، تحت إشراف الأستاذة آيات السعيد محمد.

من جانبه أعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى والفريق الطبي والتمريضي وجميع المشاركين في هذا التدخل، مشيدًا بكفاءتهم وجهودهم المتميزة في التعامل مع الحالات الحرجة، بما يعكس مستوى التطور في الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفيات المحافظة.

صحة الدقهلية جراحة ناجحة مستشفى طلخا الدقهلية جراحات القدم جراحة العظام

