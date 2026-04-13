تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع مع رؤساء المدن، اليوم الإثنين، من داخل غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ.

زيارة رؤساء المدن للكنائس

وقال المحافظ، رؤساء المدن قاموا بزيارة الكنائس داخل نطاق كل مدينة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار روح التآخي والتواصل المجتمعي بين أبناء المحافظة.

متابعة استعدادات المدن

كما تابع المحافظ استعدادات المدن من حيث رفع درجة الجاهزية بالميادين العامة والحدائق والطرق، وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري، خاصة في المدن السياحية، بما يضمن ظهورها بالشكل اللائق أمام الزائرين والسائحين.



وشدد المحافظ خلال المتابعة، على ضرورة استمرار رفع كفاءة الخدمات اليومية، وتعزيز الاستعدادات الميدانية خلال فترة الأعياد، مع الاهتمام بشكل خاص بالمدن السياحية التي تشهد كثافات زائرين مرتفعة.

متابعة نسبة الإشغالات السياحية

كما تابع نسب الإشغال الفندقي وكثافات الزائرين داخل المدن السياحية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان انتظام الحركة السياحية وتقديم أفضل الخدمات للوافدين.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أن غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التنفيذي في جميع المدن، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الانضباط والاستعداد خلال فترة الأعياد.