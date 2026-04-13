من الفسيخ للأرانب الحية.. هكذا أبهرت فنادق جنوب سيناء السياح في شم النسيم -فيديو وصور

كتب : رضا السيد

12:47 م 13/04/2026 تعديل في 12:47 م
    شاطئ القمر
    شاطئ الكلاني
    فرحة الاطفال الأجانب بالدواجن الحية
    ديكورات
    الأطفال يلونوا البيض
    حظيرة مصغرة للدواجن الحية
    الوان البوفيه
    حمام موسى
    الاستمتاع بتلوين البيض
    الشاطئ العام
    السائحون داخل المطعم
    الشاطئ العام

شهدت المنتجعات السياحية بمحافظة جنوب سيناء انتعاشاً كبيراً في نسب الإشغال الفندقي، حيث توافد السائحون من مختلف الجنسيات، إلى جانب الزوار من المحافظات المصرية، للاستمتاع بأجواء "شم النسيم" الفريدة وسط مياه البحر الأحمر الصافية والعروض الترفيهية المتنوعة.

بوفيه عالمي بنكهة مصرية

تزينت بوفيهات الفنادق بألوان الربيع، وقدمت قائمة طعام استثنائية ضمت "الرنجة، الفسيخ، والسردين"، بالإضافة إلى البيض الملون والفول النابت والحمص.

وأبدى السائحون الأجانب إعجابهم الكبير بالمأكولات الشعبية المصرية، خاصة "الطعمية والفسيخ"، وحرصوا على توثيق هذه اللحظات بالصور التذكارية.

حفلات "تلوين" وحظيرة طيور لإبهار السائحين

وأوضح أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، أن منتجعات خليج العقبة (شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا) استعدت ببرامج ترفيهية شملت "الفوم بارتي" وعروض "الفلاي بورد".

ومن جانبه، كشف ماجد توفيق، مسؤول أحد المنتجعات بشرم الشيخ، عن تقديم ابتكار جديد هذا العام تمثل في إنشاء "حظيرة مصغرة" للطيور والأرانب داخل الفندق، مما أتاح للأطفال اللعب مع الحيوانات الحية وسط ديكورات من مجسمات البيض العملاقة وبوكيهات الورد المصنوعة من الخضروات.

شواطئ "خليج السويس" كاملة العدد

وعلى الجانب الآخر، شهدت الشواطئ العامة في مدن (الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس) زحاماً شديداً. وصرح علي حمادة، رئيس مدينة الطور، بوجود إقبال قياسي على حجز "شاليهات اليوم الواحد"، مؤكداً توافر المنقذين والعلامات الإرشادية لضمان سلامة المصطافين.

100% إشغالات في رأس سدر

وفي مدينة رأس سدر، أعلن حسني راشد، رئيس المدينة، أن نسبة الإشغال بالقرى السياحية بلغت 100%، حيث استقبلت الشواطئ اليوم أكثر من 45 رحلة من مختلف محافظات الجمهورية، وسط حالة من الاستنفار الأمني والخدمي لتأمين الاحتفالات بناءً على توجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

