إعلان

الدعاء لإيران وترشيد الاستهلاك.. "الأوقاف" توضح حقيقة دعاء منسوب للوزير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:29 م 13/04/2026

الدكتور أسامة الأزهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف، متابعة انتشار تصريحات كاذبة منسوبة -زورًا- إلى الدكتور أسامة الأزهري، عبارة عن "المنزل لا يدعو أهله لإيران، والذي لا يشارك في ترشيد استهلاك الكهرباء، لا تدخلهما الملائكة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن تلك التصريحات كاذبة بالكلية.

وأهابت وزارة الأوقاف، بالجميع، تحري الصدق والأمانة والتحلي بالتعقل في النشر والنقل والتلقي؛ تمسكا بهدي الوحيين الشريفين، وتمسكا بأدنى حد من شرف الخصومة إن وجدت، وتنزها عن الكذب القبيح، وحرصًا على أمانة الكلمة، وتنزيهًا للعقول عن الإغراق في التضليل الذي بات معركة العصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

