أعلنت وزارة الأوقاف، متابعة انتشار تصريحات كاذبة منسوبة -زورًا- إلى الدكتور أسامة الأزهري، عبارة عن "المنزل لا يدعو أهله لإيران، والذي لا يشارك في ترشيد استهلاك الكهرباء، لا تدخلهما الملائكة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن تلك التصريحات كاذبة بالكلية.

وأهابت وزارة الأوقاف، بالجميع، تحري الصدق والأمانة والتحلي بالتعقل في النشر والنقل والتلقي؛ تمسكا بهدي الوحيين الشريفين، وتمسكا بأدنى حد من شرف الخصومة إن وجدت، وتنزها عن الكذب القبيح، وحرصًا على أمانة الكلمة، وتنزيهًا للعقول عن الإغراق في التضليل الذي بات معركة العصر.