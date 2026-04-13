بعد 4 أيام بحث.. العثور على جثمان طالب صيدلة من المنوفية غرق فى العريش

كتب : أحمد الباهي

11:39 ص 13/04/2026

غريق شاطئ الريسة

عُثر على جثمان الطالب عمر سمير زوبع، ابن قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، بعد غرقه يوم الجمعة الماضي في مياه شاطئ الريسة بمدينة العريش.

تفاصيل الواقعة

كان الطالب، المقيد بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة سيناء، خرج برفقة أصدقائه للسباحة بشاطئ الريسة شمال مدينة العريش، قبل أن يجرفه التيار داخل المياه، بينما تمكن المحيطون به من إنقاذ باقي أصدقائه.

استمرت أعمال البحث عن الجثمان لمدة 4 أيام متواصلة، بمشاركة الأهالي والصيادين، إلى جانب الجهات المعنية، حتى جرى انتشاله اليوم من مياه البحر.

نقل الجثمان للمنوفية

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى العريش، تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه بقرية طليا بمركز أشمون، لدفنه بمقابر الأسرة.

سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، عقب تأكد وفاة الشاب، خاصة أنه كان في بداية مشواره الدراسي، ويحظى بمحبة كبيرة بين زملائه وأبناء بلدته.

