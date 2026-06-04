كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 5 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 9 يونيو 2026، مشيرةً إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأكدت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يكون معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، في حين يميل إلى الاعتدال ليلًا على مختلف المناطق.

شبورة مائية صباحية على الطرق الرئيسية حتى شمال الصعيد

أوضحت "الأرصاد" أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت "الهيئة" من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال تلك الفترة، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

نشاط رياح متقطع على أغلب أنحاء الجمهورية

أشارت "هيئة الأرصاد" إلى وجود نشاط للرياح على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الجمعة 5 يونيو وحتى الثلاثاء 9 يونيو، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أن هذا النشاط قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال بعض الأوقات، خاصة في الظل وخلال ساعات الليل.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

أكدت "الهيئة" أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

وأوضحت أن هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا خلال فترات الظهيرة والعصر، ما يزيد من الإحساس بالأجواء الحارة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو

بحسب بيان الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، وصغرى بين 22 و24 درجة.

وتسجل السواحل الشمالية درجات عظمى بين 28 و33 درجة وصغرى بين 20 و22 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في شمال الصعيد بين 38 و41 درجة عظمى و25 إلى 28 درجة صغرى.

أما جنوب الصعيد فيسجل أعلى درجات الحرارة خلال الفترة، إذ تتراوح العظمى بين 42 و43 درجة مئوية، مع صغرى تتراوح بين 30 و31 درجة.

الأرصاد تدعو لمتابعة التحديثات اليومية

اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر، نظرًا لاستمرار التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

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