إعلان

وكيل تعليم القليوبية يكرم مديراً ويحيل معلمين للتحقيق -تفاصيل

كتب : أسامة علاء الدين

02:25 م 12/04/2026

خلال الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور أشرف محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جولات مفاجئة بعدد من مدارس إدارة قها التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ياسر محمود مدير المديرية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

الإشادة بمدرسة الرحاب الثانوية

استهل وكيل المديرية جولته بزيارة مدرسة الرحاب الثانوية المشتركة، حيث أشاد بنسبة حضور الطلاب التي بلغت 95%، كما ناقش نظام البكالوريا مع الطلاب، موضحًا أن عدد المسجلين بلغ 188 طالبًا وطالبة من إجمالي 194 بنسبة تجاوزت 96%، وتم تكريم مدير المدرسة تقديرًا لجهوده.

قرار بإحالة معلمين للتحقيق

وخلال زيارته لمدرسة برشوم للتعليم الأساسي، قرر وكيل المديرية إحالة اثنين من المعلمين للتحقيق، بسبب تقصير في تسجيل الغياب والتقييمات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل المدرسة.

مناقشة ملفات تعليمية مهمة

كما توجه إلى ديوان عام إدارة قها التعليمية، لمناقشة ملف معلمي الحصة، حيث تم التأكيد على مخاطبة وزارة المالية لدعم المخصصات المالية اللازمة لضمان استقرار العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية تعليم قها مدارس القليوبية إحالة معلمين للتحقيق

أحدث الموضوعات

بعد انهيار "محادثات باكستان".. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

"آي صاغة": الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر وعيار 21 يربح 45 جنيها خلال أسبوع
اقتصاد

مصدر يكشف.. أول تحرك من الأهلي بعد فشل جلسة الاستماع بالجبلاية
رياضة محلية

تحذير لـ5 أبراج بسبب وجود القمر ببرج الدلو.. خسائر مالية وقرارات صعبة
علاقات

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

