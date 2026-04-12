أجرى الدكتور أشرف محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جولات مفاجئة بعدد من مدارس إدارة قها التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ياسر محمود مدير المديرية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

الإشادة بمدرسة الرحاب الثانوية

استهل وكيل المديرية جولته بزيارة مدرسة الرحاب الثانوية المشتركة، حيث أشاد بنسبة حضور الطلاب التي بلغت 95%، كما ناقش نظام البكالوريا مع الطلاب، موضحًا أن عدد المسجلين بلغ 188 طالبًا وطالبة من إجمالي 194 بنسبة تجاوزت 96%، وتم تكريم مدير المدرسة تقديرًا لجهوده.

قرار بإحالة معلمين للتحقيق

وخلال زيارته لمدرسة برشوم للتعليم الأساسي، قرر وكيل المديرية إحالة اثنين من المعلمين للتحقيق، بسبب تقصير في تسجيل الغياب والتقييمات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل المدرسة.

مناقشة ملفات تعليمية مهمة

كما توجه إلى ديوان عام إدارة قها التعليمية، لمناقشة ملف معلمي الحصة، حيث تم التأكيد على مخاطبة وزارة المالية لدعم المخصصات المالية اللازمة لضمان استقرار العملية التعليمية.