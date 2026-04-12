محافظ الفيوم من جمعية "شفيع الفيوم": سعادة أطفالنا وكبار السن هي العيد الحقيقي

كتب : حسين فتحي

01:10 م 12/04/2026
    محافظ الفيوم وسط مسئولى جمعية شفيع
    محافظ الفيوم يتوسط الأطفال الأيتام لتهنئتهم بالعيد
    محافظ الفيوم يهنئ أطفال جمعية شفيع بعيد القيامة 6
    محافظ الفيوم يهنئ أطفال جمعية شفيع بعيد القيامة
    محافظ الفيوم يهنئ أطفال جمعية شفيع بعيد القيامة5
    محافظ الفيوم يهنئ الأطفال الأيتام بجمعية شفيع
    محافظ الفيوم يتوسط الأطفال الأيتام لتهنئتم بالعيد

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، زيارة إلى جمعية "شفيع الفيوم" (بيت القديس أفرام للبنين والبنات)، لمشاركة الأطفال الأيتام وكبار السن فرحتهم بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والبرلمانية.

حضور رسمي رفيع المستوى

رافق المحافظ خلال جولته كل من: الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء أ.ح هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين رجائي، عضو مجلس النواب، وكان في استقبالهم المهندس جورج ميخائيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

رسالة محبة ونسيج واحد

وخلال الزيارة، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه للإخوة الأقباط، مؤكدًا أن الشعب المصري يمثل نسيجًا واحدًا لا تفرقه الأيام، وأن مشاعر الحب والتسامح هي الرابط الأقوى بين أبناء الوطن. وأشار المحافظ إلى أن سعادة الأطفال وكبار السن هي العيد الحقيقي، مثمنًا جهود القائمين على الدار في توفير رعاية كريمة لنزلاؤها.

دعم الحماية الاجتماعية

وشدد "غنيم" على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لكل مواطن على أرض الفيوم.

منظومة خدمية متكاملة

من جانبه، استعرض المهندس جورج ميخائيل الدور المجتمعي الذي تقوم به جمعية "شفيع الفيوم"، موضحًا أنها تضم منظومة متكاملة تشمل دوراً لرعاية البنين والبنات، وداراً للمسنين والمسنات، بالإضافة إلى بيت للمغتربات وعمارة للخدمات، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً بالمنطقة.

