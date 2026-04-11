شارك الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح في قداس عيد القيامة المجيد بـالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة، في أجواء سادتها روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وقدم المحافظ التهنئة إلى القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من قيادات الطائفة ورجال الدين، معربًا عن خالص تمنياته لهم ولجميع أبناء الطائفة الإنجيلية بالسلام والخير والاستقرار.

حضور رسمي واسع:

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورجال الدين والشخصيات العامة، وسط أجواء من البهجة والفرحة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بما يعكس عمق الروابط الوطنية وروح التآخي بين أبناء الوطن الواحد.