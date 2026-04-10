قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك إحياءً للذكرى 227 لعيد سوهاج القومي.

حضور رسمي ومجتمعي واسع

شهدت مراسم وضع الإكليل حضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وعدد من الشخصيات العامة، في مشهد يعكس وحدة وتماسك المجتمع السوهاجي.

العيد القومي.. ذكرى بطولات خالدة

ويوافق العيد القومي لمحافظة سوهاج العاشر من أبريل من كل عام، تخليدًا لبطولات أبناء المحافظة في التصدي للحملة الفرنسية عام 1799، حيث خاض الأهالي معارك شرسة في عدد من المراكز والقرى، من بينها سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا.

معركة جهينة

وتعد معركة جهينة من أبرز المحطات في تاريخ النضال، حيث واجه أبناء سوهاج قوات الحملة الفرنسية ببسالة، وألحقوا بها خسائر كبيرة، ما اضطر قائد الحملة "لاسال" إلى الانسحاب، لتظل هذه الواقعة رمزًا لصمود أبناء المحافظة عبر التاريخ.

