بعد واقعة التصادم المتعمد.. إجراءات قانونية ضد مخربي منظومة السرفيس الداخلي بقويسنا

كتب : أحمد الباهي

07:13 م 01/04/2026

السيارات السرفيس الجديدة

كشفت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن واقعة اصطدام متعمد من قائد توكتوك بإحدى سيارات السرفيس الداخلي، في محاولة لإعاقتها عن العمل بشوارع المدينة، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

أوضحت رئاسة المدينة أن قائد التوكتوك تعمد الاصطدام بسيارة السرفيس، ثم دخل في مشادة مع السائق، قبل أن يغادر المكان، مشيرة إلى أنه جرى تحديد هويته من خلال رقم كود التوكتوك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.

جاءت الواقعة في ثالث أيام تشغيل مشروع السرفيس الداخلي بمدينة قويسنا، حيث دفعت رئاسة المدينة بـ4 سيارات في اليوم الأول، قبل زيادة العدد إلى 6 سيارات في اليوم الثاني، في إطار التوسع التدريجي للخدمة.

تعريفة الركوب

أكدت رئاسة المدينة تحديد تعريفة السرفيس بقيمة 6 جنيهات للرحلة، ضمن خطة تنظيم النقل الداخلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تشغيل خطوط السرفيس، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي محاولات لتعطيل الخدمة أو الإخلال بالنظام، بما يضمن استقرار المنظومة الجديدة داخل المدينة.

التوكتوك مرتكب الحادثة

