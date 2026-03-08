إعلان

عقل من ذهب.. قصة شاب بالشرقية فك شفرات الفيزياء باختراع صديق للبيئة (صور)

كتب : ياسمين عزت

08:40 م 08/03/2026
يعد محمد إبراهيم فكري، الطالب بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، تخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، نموذجًا مميزًا للشباب المصري في مجال البحث العلمي. بدأ شغفه بالفيزياء والفلك منذ سن السابعة، ودرس قوانين الطبيعة والكون بشكل ذاتي ومنهجي، ما مهد الطريق لمسيرته العلمية المتميزة.

تأليف أول كتاب في الفيزياء بعمر 11 عامًا

في إنجاز مبكر وغير مسبوق، ألّف محمد كتابه الأول في علم الفيزياء عندما كان في الحادية عشرة من عمره، ما يعكس قدراته العلمية واهتمامه العميق بالبحث والمعرفة منذ سنواته الأولى.

أكثر من 100 ورقة بحثية في الفيزياء والفلك

خلال مسيرته العلمية، أنجز محمد أكثر من 100 ورقة بحثية في مجالات الفيزياء والفلك والفلسفة الفيزيائية، ركزت جميعها على دراسة قوانين الكون وفهم الظواهر الطبيعية، وهو رقم يعكس شغفه الكبير وانتاجيته العلمية العالية مقارنة بعمره.

ابتكار لتقليل انبعاثات المركبات

لم يقتصر تميز محمد على الجانب النظري، بل امتد إلى الابتكار العملي، حيث طوّر اختراعًا يهدف إلى تقليل انبعاثات المركبات وزيادة كفاءة المحركات مع خفض استهلاك الوقود.

ويتميز الاختراع بإمكانية تطبيقه على مختلف أنواع المحركات وبتكلفة منخفضة، ما يجعله حلًا عمليًا يساهم في دعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية.

طموحات مستقبلية في البحث والتطوير

يطمح محمد إبراهيم فكري إلى متابعة مسيرته العلمية في البحث والتطوير، وتحويل ابتكاراته إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتقليل الآثار البيئية، مؤكدًا أن الاستثمار في العلم والبحث هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية والتقدم.

