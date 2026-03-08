إعلان

جامعة بنها تحتفل باعتماد 43 برنامجًا أكاديميًا في مختلف الكليات (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

06:05 م 08/03/2026
    جامعة بنها تحتفل باعتماد 43 برنامجًا أكاديميًا في مختلف الكليات (1)
    جامعة بنها تحتفل باعتماد 43 برنامجًا أكاديميًا في مختلف الكليات (2)

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، احتفالية حصول عدد من البرامج الأكاديمية بالجامعة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس.

الاعتماد شهادة على التميز الأكاديمي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن حصول البرامج الأكاديمية على الاعتماد ليس مجرد إجراء شكلي، بل شهادة موثقة على التزام الجامعة بالمعايير الوطنية والدولية، وقدرتها على إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل والمساهمة في التنمية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة لترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتميز المؤسسي، مشيدًا بمساهمة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في تحقيق هذا النجاح.

الجودة ركيزة أساسية لتطوير التعليم

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي إن اعتماد البرامج يمثل خطوة مهمة نحو التميز، ويعكس حرص الجامعة على تطوير الأداء وتحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرة إلى أن الجودة أصبحت منهج عمل في جميع الممارسات الأكاديمية والإدارية.

اعتماد 43 برنامجًا بكليات الجامعة

وأوضح الدكتور محمد غانم أن الجامعة اعتمدت اليوم 43 برنامجًا في كلياتها المختلفة، مع وجود خطط لاعتماد برامج جديدة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاعتماد يمثل منظومة متكاملة من الممارسات التي تشارك فيها جميع إدارات الكليات لتحقيق الاعتماد المؤسسي.

تكريم الكليات وأعضاء هيئة التدريس

شهدت الاحتفالية تكريم الكليات والبرامج المعتمدة، حيث حصلت كلية الهندسة بشبرا على اعتماد 14 برنامجًا، وكلية التربية 8 برامج، وكلية الزراعة 5 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكلية الفنون التطبيقية برنامجين، وكلية الهندسة ببنها برنامجين. كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات التدريب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

استعداد كليات جديدة للحصول على الاعتماد

وأشار مسؤولو الجامعة إلى أن كليات التمريض، الطب البيطري، الهندسة بشبرا والعلوم تقدمت بالفعل للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستقبلت زيارات المراجعة الخارجية، وجارٍ انتظار صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة بشأنها.

