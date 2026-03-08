إعلان

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة توافر السلع الأساسية (صور)

كتب : جمال محمد

05:47 م 08/03/2026
شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أتى ذلك بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق

أكد الاجتماع أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديريات التموين، لضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك أرصدة استراتيجية تكفي لعدة أشهر.

دور فعال لمنظومة الشكاوى الحكومية

كما استعرض الاجتماع دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي بلاغات المواطنين، داعيًا المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالأسواق أو سلامة الغذاء أو ارتفاع الأسعار بشكل غير قانوني، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة المخالفات

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والمتابعة المستمرة لمنع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها فورًا.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ التموينية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

متابعة التموين يوميًا

وأشار المحافظ إلى استمرار متابعة الموقف التمويني يوميًا، والتوسع في إقامة المنافذ والمعارض لتوفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه محافظ المنيا بالاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية، ومراقبة مواعيد غلق المحال التجارية ومحطات الوقود، مع متابعة مستمرة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها والإزالة الفورية في المهد، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

