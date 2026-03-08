واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية بمدينة دهب بزيارة الغابة الشجرية الجديدة بصحراء المدينة، والتي جرى توسيع مساحتها لتصل إلى 200 فدان.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى عرض تقديمي مفصل عن محطة المعالجة والغابة الشجرية بالمدينة.

زيادة مساحة الغابة وأهميتها

وأوضحت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، أن مساحة الغابة الشجرية بدهب كانت في السابق لا تتعدى 50 فدانًا، إلا أن المحافظ السابق أصدر قرارًا بزيادة المساحة إلى 200 فدان.

وأكدت أن الغابة ستسهم في التوسع في الأشجار الخشبية وزيادة الرقعة الزراعية الخضراء بالمدينة، بما يعظم موارد المحافظة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

حسن استغلال مياه الصرف المعالج

وأشار المحافظ إلى حرص الجهاز التنفيذي على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استغلال مياه الصرف المعالج بشكل أمثل، وإنشاء الغابات الشجرية لتحسين المناخ، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ضمن أعمال تنموية شاملة في جنوب سيناء، متزامنة مع تطوير خدمات الصرف الصحي.

الغابة ضمن استراتيجية الدولة

وأشاد المحافظ بزيادة مساحة الغابة لتتماشى مع استراتيجية الدولة في معالجة مياه الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية الآمنة وفق الكود المصري رقم 501 لإعادة استخدام المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

كما وجه المحافظ بسرعة طرح الغابة للاستثمار، مع ضرورة المتابعة المستمرة لجودة المياه في معامل الصرف الصحي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك مهم في تحقيق التنمية التي يشعر بها المواطنون.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب.