تمهيداً لتوزيعها في المنيا.. وزير الأوقاف يتفقد 8 آلاف كرتونة مواد غذائية بمغاغة - فيديو وصور

كتب : جمال محمد

07:16 م 07/03/2026
    وزير الأوقاف يتفقد 8 آلاف كرتونة مواد غذائية بمغاغة (3)
    وزير الأوقاف يتفقد 8 آلاف كرتونة مواد غذائية بمغاغة (2)

وصل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وكان في استقباله اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لحضور وتفقد عدداً من الفعاليات .

وقام الوزير بافتتاح مسجد محمد دويداي بقرية طنبدي، كما تفقد اصطفاف 8 آلاف كرتونة غذائية تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين مقدمة من مؤسسة أبو حتة للأعمال الخيرية .

ومن المقرر أن يحضر الأزهري، تصوير جزء من الحلقة النهائية من مسابقة "أصوات من السماء" لحفظة القرآن الكريم والأصوات المتميزة.

كما يشارك وزير الأوقاف فى حفل الإفطار الجماعى بحضور أكثر من 8 آلاف مشارك بالمؤسسة الخيرية، يعقبها صلاة العشاء والتراويح، ثم حضور الحلقة الأخيرة من مسابقة "أصوات من السماء"، وتكريم الفائزين بحضور الشيخ طه النعماني.

