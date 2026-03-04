عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، لقاءً موسعًا هو الأول من نوعه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، في إطار لقاء تعارفي استهدف وضع تصور شامل لآليات العمل المشترك وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة بما يضمن إحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أكد المحافظ، أن الهدف الذي يجمع الجميع هو خدمة المواطن القليوبي، مشددًا على أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لتلبية تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن الارتقاء بجودة الحياة في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز يأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض خطط العمل المستقبلية، حيث أكد المحافظ التوجه نحو تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان جودة السلع، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام النواب لبحث مختلف القضايا والمشكلات التي تمس الشارع، وأن التنسيق المستمر بين الجانبين يضمن سرعة اتخاذ قرارات فعالة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن نواب البرلمان شركاء أساسيون في رصد المشكلات ميدانيًا داخل القرى والمدن، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز من فاعلية القرار التنفيذي وتقرب المسافات بين متخذ القرار واحتياجات المواطن الفعلية.

وخلال الاجتماع، وعد بعقد لقاء دوري شهري يجمع نواب المحافظة بصفة منتظمة، على أن يتم تخصيص كل اجتماع لنواب مجموعة من المراكز والمدن تباعًا، لعرض القضايا النوعية الخاصة بكل دائرة ومناقشة المقترحات والحلول العاجلة، بما يضمن تغطية جغرافية شاملة لكافة أنحاء المحافظة والوقوف على احتياجات المواطنين بصورة مباشرة ودقيقة.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية.