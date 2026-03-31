قاد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملة موسعة لنقل الباعة الجائلين من منطقة كوبري الرياح التوفيقي وعزبة السوق ببنها إلى أماكن مخصصة لهم، لوضع حل جذري لمشكلة الإشغالات ومنع أي مظاهر غير حضارية.

تسكين الباعة في باكيات ومحلات بديلة وتنظيم السوق الجديد

تم نقل وتسكين الباعة داخل الباكيات والمحلات البديلة أسفل الكوبري بمنشية بنها، بجوار السجن القديم، لتوفير بيئة منظمة وآمنة، مع تجهيز السوق الجديد بمداخل ومخارج حضارية، والسماح للباعة بالعمل مؤقتًا مجانًا لحين الانتهاء من التنظيم الإداري، على أن يتم لاحقًا تحصيل رسوم رمزية لأعمال الصيانة الدورية.

استجابة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات

أكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من التعدي على حرم الطريق والاختناقات المرورية، وشملت مصادرة عربات الكارو والفروشات التي كانت تغلق الشوارع أو تحتل المساحات العامة، مع التأكيد على أن الشارع حق أصيل للمواطنين والمشاة.

إخلاء مناطق عزبة السوق والكوبري الحديدي وفتح المحاور المرورية

امتدت الحملة لمنطقة عزبة السوق، وتم إلزام الباعة بالباكيات المخصصة لهم، مع التنبيه بعدم الفرش في الشارع مستقبلاً، كما تم إخلاء الكوبري الحديدي على الرياح التوفيقي تمامًا، مما ساعد في فتح المحاور المرورية وتيسير حركة السيارات.

إزالة التندات والمخالفات الكهربائية وحماية المال العام

أزالت الحملة كافة التندات والمظلات المخالفة أمام المحلات والباكيات، كما تم رصد وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية المستخدمة في سرقة التيار، لتفادي المخاطر على الأرواح والممتلكات، مع تحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين.

تواجد أمني مستمر ونظافة شاملة للشارع وإعادة التجمل الحضاري

وجه المحافظ بوجود أمني دائم في المنطقة، وإنشاء نقطة ارتكاز، وكلف أجهزة مجلس مدينة بنها بحملة نظافة شاملة ورفع المخلفات، مع أعمال تجميل وتشجير للمنطقة وتنظيف الجزر الوسطى، لضمان استعادة المظهر الحضاري.

شكر وتقدير للجهود الأمنية والتنسيق الكامل لاستعادة الانضباط

قدم المحافظ الشكر للقيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وعلى رأسهم اللواء أشرف جاب الله، مؤكداً أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة الانضباط وفرض النظام.

المشاركون في الحملة

شارك في الحملة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، اللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير الأمن، العميد محمود فيصل، مدير شرطة المرافق، الأستاذ وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، المهندسة هناء طنطاوي، مدير فرع كهرباء القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.