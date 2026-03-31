شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز بدر، للرقابة على محطات الوقود، للحفاظ على المواد البترولية المدعمة ومنع التلاعب بها.

ضبط محطة وقود مخالفة

أسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود، لتصرفها في 19 ألف لتر سولار، وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

إجراءات قانونية مشددة

وجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الحملات التموينية بشكل يومي لضبط المخالفات ومنع التلاعب بالمواد البترولية.

تحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.