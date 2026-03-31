إعلان

ضبط مدير محطة وقود باع 19 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:58 م 31/03/2026

قبض -ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز بدر، للرقابة على محطات الوقود، للحفاظ على المواد البترولية المدعمة ومنع التلاعب بها.

ضبط محطة وقود مخالفة

أسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود، لتصرفها في 19 ألف لتر سولار، وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

إجراءات قانونية مشددة

وجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الحملات التموينية بشكل يومي لضبط المخالفات ومنع التلاعب بالمواد البترولية.

تحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سولار البحيرة مركز بدر محطة وقود سوق سوداء حملات تموينية تموين

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

