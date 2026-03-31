أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات اليومية على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك لضبط الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع.

تشميع 35 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، نفذت حملات مكثفة أسفرت عن غلق وتشميع 35 محلًا ومنشأة تجارية خالفت مواعيد الغلق، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة.

متابعة يومية من غرفة عمليات الشبكة الوطنية

وأشار إلى أن الحملات تُدار بشكل يومي من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث يتم رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوز.

مواعيد الغلق الرسمية واستثناءات الأنشطة الحيوية

ولفت محافظ أسيوط إلى أن مواعيد الغلق الرسمية للمحال تبدأ يوميًا في التاسعة مساءً، وتمتد حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، مع استثناء عدد من الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، والمخابز، ومحال السلع الغذائية، إضافة إلى استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار اليوم.

تكثيف المرور الميداني منذ بدء تنفيذ القرار

وأضاف أن رؤساء المراكز والأحياء كثفوا حملات المرور الميداني على الأسواق والمنشآت التجارية، خاصة بعد بدء تنفيذ القرار مساء السبت 28 مارس، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

تطبيق القانون وحث المواطنين على الإبلاغ

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، داعيًا أصحاب المحال إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصالح العام.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وتقديم خدمات لائقة.