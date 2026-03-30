ضبط 1.5 طن سماد مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:13 م 30/03/2026
    حملات تموين المنيا
    حملات تموين المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الدعم وضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع، بما يحقق الانضباط ويضمن توفير السلع بجودة مناسبة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة، وتم في مجال حماية الدعم ضبط كمية قدرها 1.5 طن من السماد المدعم التابع لوزارة الزراعة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات في قطاع المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 205 مخالفات، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب مخالفات أخرى شملت عدم وجود ميزان، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وغلق مخبز بدون عذر.

وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 31 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع مصادرة كميات من الدواجن ومصنعات اللحوم والجبن ومنتجات الألبان، فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر، مع مصادرة كميات من السكر التمويني، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال التلاعب، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تموين المنيا محافظة المنيا السوق السوداء محافظ المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع فادي خفاجة يطلب أجلًا للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد
حوادث وقضايا

دفاع فادي خفاجة يطلب أجلًا للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد
بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال روبوت بشري بعد إثارة ذعر امرأة
أخبار و تقارير

بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال روبوت بشري بعد إثارة ذعر امرأة
السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
أخبار المحافظات

السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه
أخبار البنوك

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه
بالأرقام.. هل تصلح مقارنة وزير الإعلام بالخبز مع فرنسا؟
اقتصاد

بالأرقام.. هل تصلح مقارنة وزير الإعلام بالخبز مع فرنسا؟

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس