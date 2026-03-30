شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الدعم وضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع، بما يحقق الانضباط ويضمن توفير السلع بجودة مناسبة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة، وتم في مجال حماية الدعم ضبط كمية قدرها 1.5 طن من السماد المدعم التابع لوزارة الزراعة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات في قطاع المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 205 مخالفات، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب مخالفات أخرى شملت عدم وجود ميزان، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وغلق مخبز بدون عذر.

وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 31 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع مصادرة كميات من الدواجن ومصنعات اللحوم والجبن ومنتجات الألبان، فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر، مع مصادرة كميات من السكر التمويني، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال التلاعب، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.