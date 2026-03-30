تنبيه هام لسكان كفر الشيخ.. انقطاع الكهرباء ساعتين غداً الثلاثاء - المواعيد والمناطق المتأثرة

كتب : إسلام عمار

10:25 ص 30/03/2026

قطع الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فصل التيار الكهربائي بمغذي «المرور» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة ، باكر الثلاثاء 31 مارس 2026 لمدة ساعتين اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على ذلك المغذى.

وتبين أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي الكهربائي وهم : محيط المحكمة وشارع الجمهورية، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشدت هندسة كهرباء بيلا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

