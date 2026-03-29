أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط–القاهرة الزراعي أمام قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع الحادث ووجود مصابين يستلزم التدخل الفوري.

أسماء المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد ع.ع (26 عامًا)، فاطمة ص.س (40 عامًا)، غانم ع.م (37 عامًا)، ملك ع.ف (18 عامًا)، عادل م.ح (39 عامًا)، ومحي ب.ع (57 عامًا).

نقل المصابين والإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.