قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، براءة عامل بغرفة ملابس نادي الزمالك من تهمة قيادة سيارة برخصة مزورة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، وعمر سليم، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

حضور داعم من نجوم الكرة

شهدت الجلسة حضور لاعب الزمالك الأسبق عبد الواحد السيد، ومدير الكرة والمدير الحالي لكرة القدم بفريق المصرية للاتصالات، لمساندة العامل، وتم عرض الرخصة المضبوطة محل الواقعة. وأقر المتهم بعدم معرفته بتزوير الرخصة.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 5610 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بضبط المتهم أثناء مزاولة عمله بأحد الأكمنة، حيث قدم رخصتي القيادة والتسيير ولاذا بالفرار. وأظهرت التحقيقات أن رخصة التسيير مزورة وتحمل رقم س أ ع 9548 والمنسوب صدورها لوحدة مرور العجمي بإدارة مرور الإسكندرية.

الحكم السابق وإعادة الإجراءات

سبق أن حكم على المتهم غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور، إلا أنه عقب إعادة الإجراءات أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارها ببراءته.