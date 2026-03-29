إعلان

محافظ سوهاج يقود جولة بالبلينا لمتابعة تطوير الخدمات والمرافق

كتب : عمار عبدالواحد

07:05 م 29/03/2026

جانب من جولة محافظ سوهاج بالبلينا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة بمركز البلينا، رافقه خلالها نائب المحافظ وعدد من رؤساء المصالح الحكومية ووكلاء الوزارات ومسؤولي الحوكمة والمتابعة الميدانية ووحدة "حياة كريمة".

قرارات فورية بوحدة إسعاف برديس

استهل المحافظ جولته بتفقد وحدة إسعاف برديس، حيث رصد سوء مستوى النظافة وعدم الانضباط، موجهاً باتخاذ قرار فوري بنقل المسعف والسائق من الوحدة، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية وتقديم خدمة إسعافية تليق بالمواطنين.

نقل مدير مستشفى برديس ونائبيه

كما تفقد محافظ سوهاج مستشفى برديس، وقرر نقل مدير المستشفى ونائبيه لسوء مستوى النظافة والخدمة، موجهاً بسرعة صيانة المصعد وتحسين بيئة المستشفى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى والمترددين.

متابعة الخدمات بالمركز التكنولوجي

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمجلس مدينة البلينا، واطمأن على انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة، موجهاً بالاستمرار في تطوير الأداء وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين.

تفقد المدارس ومحطات المياه

كما شملت الجولة مدرسة "الشهيد عبد الله عز الدولة" الثانوية، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة المدرسة وإزالة الإشغالات المحيطة بها.
وتفقد المحافظ أيضاً محطة مياه البلينا السطحية بقدرة 68 ألف متر مكعب يومياً، مشيداً بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في توفير مياه نظيفة والتوسع في مشروعات الصرف الصحي.

متابعة مشروعات "حياة كريمة"

اختتم المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية برديس، بما يشمل مركز الخدمات والمجمع الزراعي ومركز طب الأسرة والطفل، موجهاً برفع كفاءة المركز وتحسين مستوى النظافة وتسريع الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اجتماعات عاجلة لحل المعوقات

كما وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل مع جهات الغاز والاتصالات والكهرباء والمياه لمناقشة معوقات استكمال مشروعات "حياة كريمة" بالبلينا والعمل على تذليلها سريعاً، مع الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الحياة.

جولة محافظ سوهاج طارق راشد البلينا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

أخبار البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

