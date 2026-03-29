شهدت ملاعب التنس بنادي المنيا الرياضي، اليوم الأحد، انطلاق بطولة الجمهورية للتنس، التي تقام لمدة أسبوعين بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية المصرية المختلفة.

مشاركة كبيرة وإقبال من الأندية المصرية

أعلن خالد فايز، أمين صندوق نادي المنيا ومدير عام البطولة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الأندية المصرية، مؤكّدًا أن البطولة تعد المُجمعة الأولى في الموسم الجديد للاتحاد المصري للتنس.

تجهيزات نادي المنيا لإنجاح البطولة

وأضاف فايز أن مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر وفر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة، مشيرًا إلى أن النادي نجح في استضافة النسخ السابقة وسط إشادات واسعة من الجميع.

تفاصيل مشاركة اللاعبين

وأوضح الكابتن محمد شحاته، حكم عام البطولة، أن الأسبوع الأول يشارك فيه 60 لاعبًا ولاعبة من فئتي 12 سنة بنين و14 سنة بنات، بينما يضم الأسبوع الثاني 78 لاعبًا ولاعبة من فئتي 14 سنة بنين و12 سنة بنات، مؤكدًا أن المنافسات قوية نظرًا لتمثيل غالبية الأندية المصرية فيها.