بمشاركة 138 لاعبًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للتنس على ملاعب نادي المنيا

كتب : جمال محمد

06:31 م 29/03/2026

انطلاق بطولة الجمهورية للتنس

شهدت ملاعب التنس بنادي المنيا الرياضي، اليوم الأحد، انطلاق بطولة الجمهورية للتنس، التي تقام لمدة أسبوعين بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية المصرية المختلفة.

مشاركة كبيرة وإقبال من الأندية المصرية

أعلن خالد فايز، أمين صندوق نادي المنيا ومدير عام البطولة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الأندية المصرية، مؤكّدًا أن البطولة تعد المُجمعة الأولى في الموسم الجديد للاتحاد المصري للتنس.

تجهيزات نادي المنيا لإنجاح البطولة

وأضاف فايز أن مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر وفر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة، مشيرًا إلى أن النادي نجح في استضافة النسخ السابقة وسط إشادات واسعة من الجميع.

تفاصيل مشاركة اللاعبين

وأوضح الكابتن محمد شحاته، حكم عام البطولة، أن الأسبوع الأول يشارك فيه 60 لاعبًا ولاعبة من فئتي 12 سنة بنين و14 سنة بنات، بينما يضم الأسبوع الثاني 78 لاعبًا ولاعبة من فئتي 14 سنة بنين و12 سنة بنات، مؤكدًا أن المنافسات قوية نظرًا لتمثيل غالبية الأندية المصرية فيها.

فيديو قد يعجبك



قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"