أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد اليوم الأحد لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيرة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

يشار إلى أن قطر وجهت في مطلع الشهر الجاري رسالة متطابقة ثانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.