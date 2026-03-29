إعلان

الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات مسيرة

كتب : د ب أ

07:25 م 29/03/2026

التصدي لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد اليوم الأحد لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيرة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
يشار إلى أن قطر وجهت في مطلع الشهر الجاري رسالة متطابقة ثانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع القطرية هجوم طائرات مسيرة هجمات إيران إيران وأمريكا الطائرات المسيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
نصائح طبية

5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
أخبار

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
علاقات

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"