سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

07:20 م 29/03/2026

أسعار الذهب

عاد سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 29-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

زيادة أسعار الذهب في مصر جاءت مدفوعة بعدة عوامل منها تحرك الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة نسبية في الطلب داخل السوق المحلي، بالتزامن مع حالة من الترقب بين المتعاملين، ما يدفع البعض إلى الشراء تحسبًا لمزيد من الارتفاع.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4646 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيهًا للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6970 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7965 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

26 أبريل.. الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

1.16 مليار دولار.. مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
بعد تصدرها "التريند".. ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن "هم تيكا تيكا هم"؟
سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد

