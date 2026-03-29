بالأسماء.. 19 مصاباً إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

04:18 م 29/03/2026

انقلاب ميكروباص ارشيفية

أصيب 19 شخصاً من أبناء محافظة المنيا، اليوم الأحد، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

أبو الوفا كمال أبو الوفا 26 سنة ، سيد رجب حميد، 31 سنة، أحمد حسين عبد الباقي، 19 سنة، عزة حسن عباس، 47 سنة، كامل أحمد كامل 41 سنة، رضوى عوض علي، 10 سنوات، حسام علي عوض، 19 سنة، أمل علي عوض، 17 سنة، إبراهيم علي عوض، 4 سنوات، أدم على عوض، 7 سنوات، نهلة أبو الفتوح أحمد، 34 سنة، عبد الله عمر ناجي، 6 سنوات، فاطمة نبيل عبد العزيز ، 26 سنة، فتوح إسماعيل عبد العال 71 سنة ، وجميعهم مقيمين بمركز ملوي.

كما أصيب : محمد ربيع يوسف، 5 سنوات، تيا ربيع يوسف، 10 شهور، محمود عبد القادر عمر 51 سنة، ربيع يوسف يوسف زكي، 31 سنة، ندى عبد القادر فتحي 22 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز أبو قرقاص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

