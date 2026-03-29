أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة من القرارات المهمة خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة.

وأكد المحافظ بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 9 مساءً، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار، وعدم التهاون مع المخالفين، مع تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن الالتزام بمواعيد الغلق سيكون أحد المعايير الأساسية لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن، مؤكدًا أن الدولة تراهن على وعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ الشرقية على تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تشمل جميع المنشآت الحكومية والتجارية، إلى جانب الشوارع والميادين ولوحات الإعلانات، بما يسهم في الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستدامة.

كما وجّه بدعم الأسرة العاملة، من خلال التوسع في إنشاء حضانات داخل المنشآت الصناعية والإدارية والحكومية، تنفيذًا لقرار وزارة العمل، الذي يُلزم المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بتوفير حضانة مناسبة أو التعاقد مع حضانات قائمة.

وفي ملف التموين، أكد المحافظ أهمية التوسع في مشروع "Carry On" داخل المجمعات الاستهلاكية، لما له من دور في تطوير منظومة البيع وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم أسبوعي للقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مشكلات المواطنين والعمل على حلها بشكل مباشر.

وفيما يخص ملف مخالفات البناء، شدد المحافظ على تسريع إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، وتشجيع التصالح، مع تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة خلال 48 ساعة من رصدها، ومنع توصيل المرافق للمخالفين.

واختتم محافظ الشرقية تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية، والعمل الميداني المستمر لتحقيق الانضباط، مشيدًا بوعي المواطنين ودورهم في دعم جهود الدولة.