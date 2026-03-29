ارتفعت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأميركية بشكل مفاجئ بنحو 6 أضعاف خلال شهر يناير 2026 إلى نحو 1.16 مليار دولار لأول مرة منذ 4 سنوات مقابل نحو 171 مليون دولار في ديسمبر 2025، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

كان أعلى رصيد لاستثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يناير 2022 عندما سجل 2.23 مليار دولار، قبل أن تبدأ مصر في تسييلها، وفق البيانات المنشورة.

تفاصيل استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية

تتركز استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، حيث وصلت خلال يناير إلى 1.17 مليار دولار قبل أن تبيع نحو 10 ملايين دولار.

تتنوع استثمارات السندات الأمريكية بين قصيرة وطويلة الأجل وفي ظل التوقعات على إبقاء المركزي الأمريكي- مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة- تتزايد بريق الاستثمار في الدولار للحصول على عائد مجزي.

العودة للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية

في 2022 عانت مصر من تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية قبل أن تخرج منها بعد إعلان تحرير سعر الصرف واستئناف قرض صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وأدوات الدين الأمريكية أو كما تعرف باسم سندات الخزانة تعد أحد أهم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين على مستوى أنحاء العالم (بنوك مركزية وصناديق استثمار وبنوك وخلافه) مقابل حصولهم على سعر فائدة مضمون بدون مخاطر ولذلك السبب تحظى باقبال كبير.

أكبر الدول العربية المستثمرة في سندات أمريكا

أظهرت البيانات، أنه رغم تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 9% على أساس شهري إلى نحو 13.47 مليار دولار خلال يناير فإنها تظل الأعلى على مستوى الدول العربية.

في المقابل ارتفعت استثمارات الإمارات بنحو 17.5% خلال يناير على أساس شهري إلى نحو 112.38 مليار دولار.

تراجعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 3% خلال يناير على أساس شهري إلى نحو 66.27 مليار دولار.