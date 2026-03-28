أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بشوارع محطة الرمل بحي وسط، لرصد ومتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية التزام أصحاب المحال التجارية في كافة أحياء الإسكندرية بقرار الإغلاق في الموعد المحدد، قائلًا: "لم نرصد أي مشكلات تتعلق بعدم التنفيذ، وبطلب من أصحاب المحال يكونوا داعمين لوطنهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم".

وأضاف عطية: "الشعب المصري واعٍ ويقف صفًا واحدًا لدعم وطنه، والناس متقبلة القرار برضا وقبول"، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين بدءًا من فرض الغرامات المالية وصولًا إلى إغلاق المحال غير الملتزمة.

بدء تنفيذ قرار غلق المحال والمطاعم وقاعات الأفراح

بدأت محافظة الإسكندرية اليوم السبت، تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح بكافة الأحياء شرقًا وغربًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية

يأتي القرار المقرر أن يمتد لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وتأثير إغلاق مضيق هرمز على إمدادات وأسعار النفط والطاقة عالميًا.

تفاصيل قرار الغلق والأنشطة المستثناة

شمل قرار الغلق المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، بالإضافة إلى الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

تمتد مواعيد الغلق للساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فقط، فيما تقتصر الخدمة بعد مواعيد الغلق على توصيل الطلبات للمنازل فقط على مدار 24 ساعة.

ويستثنى من القرار عدة أنشطة حيوية مثل محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، الصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا في الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، تيسيرًا على المواطنين ولتلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعوة للتعاون والالتزام

ناشدت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال التجارية والمنشآت الالتزام التام بهذه المواعيد حفاظًا على الصالح العام، ودعم جهود الدولة في التنظيم والتنمية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان تطبيق القرار بشكل كامل.