فيديو مشاجرة بـ«أنبوبة بوتاجاز».. تحرك أمني لكشف ملابسات الواقعة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:26 ص 28/03/2026

تفحص الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية مقطع فيديو مصور يظهر فيه عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وأنبوب بوتاجاز ويهددون بإضران النيران في أحد جيرانهم بنطاق مركز بني عبيد.

كان اللواء عصام هلال،مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، بتداول مقطع فيديو مصور يظهر أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وأنبوب بوتاجاز ويهددون بإضران النيران في أحد جيرانهم باستخدام الأنبوبة.

وكلف رئيس مباحث المديرية قسم المساعدات الفنية بفحص مقطع الفيديو والذي تبين تصويره بنطاق مركز بني عبيد، وضبط الظاهرية في الواقعة وكشف ملابساتها.

وتكثف مباحث مركز شرطة بني عبيد من جهودها لضبط المتورطين والأدوات المستخدمة وأسباب ودوافع الواقعة.

