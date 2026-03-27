محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تطبيق قرار غلق المحال غدًا السبت

كتب : إسلام عمار

10:50 م 27/03/2026

المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، اعتبارًا من غدٍ السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الانضباط وتحقيق الصالح العام.

مواعيد غلق المحال

أكد محافظ كفرالشيخ أن القرار يشمل غلق كافة المحال العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تمتد مواعيد الغلق حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

وأوضح "مكي" أن القرار لا يخل بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، وفقًا للمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

استثناءات القرار

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن القرار يشمل أيضًا غلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، مع مدّ ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً للأيام المستثناة.

وأكد "مكي" أن القرار يستثني الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إضافة إلى الأنشطة المرخصة سياحيًا، ومحطات القطارات، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

متابعة صارمة للمخالفين

وشدد محافظ كفرالشيخ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القرار بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن الانضباط في الشارع ويحافظ على الصالح العام.

