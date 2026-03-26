تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بشكل عاجل لمعالجة عدد من المشكلات الخطرة التي تم رصدها في عدة مراكز ومدن، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى واستغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك".

إصلاح أعمدة إنارة تمثل خطرًا على المواطنين

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة التعامل مع البلاغات التي تمس سلامة المواطنين، وعلى رأسها وجود ماس كهربائي بأعمدة الإنارة العمومية.

وتبين وجود أعطال خطرة في أعمدة الإنارة بقرية الحمر التابعة لمركز الحسينية، وخلف نادي التطبيقيين بمركز فاقوس، وبجوار سور مدرسة جمال عبد الناصر على طريق منيا القمح – الزقازيق، ما تسبب في نفوق بعض الماشية، وشكّل خطرًا على حياة المواطنين.

تحرك عاجل لإزالة الأعطال وتأمين الشوارع

وعلى الفور، تحركت فرق العمل بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء والإنارة، حيث جرى تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، لتأمين الشوارع واستقرار التيار الكهربائي، ومنع تكرار تلك الحوادث.

رفع تجمعات المياه من نفق الحمام بالزقازيق

وفي سياق متصل، تابعت المحافظة ما أُثير بشأن وجود تجمعات مياه داخل نفق شارع الحمام بنطاق حي ثان الزقازيق، حيث تم الدفع الفوري بمعدات وفرق كسح المياه، مع التأكد من كفاءة عمل بالوعات وصفايات الأمطار، ليصبح النفق خاليًا تمامًا من أي تراكمات تعوق حركة المواطنين.

دعوة للإبلاغ عن المشكلات وتعزيز المشاركة المجتمعية

وأكد محافظ الشرقية أن سرعة الاستجابة تعكس أهمية دور المواطن كشريك أساسي في تحسين مستوى الخدمات، من خلال الإبلاغ الفوري عن المشكلات، مشددًا على استمرار التفاعل مع الشكاوى والتعامل معها بكل جدية.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن (114) أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء (16528)، للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالمرافق والخدمات العامة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات الشارع.