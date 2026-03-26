تشهد مدينة أسيوط الجديدة، اليوم الخميس، طقسًا شتويًا يميل إلى الأجواء الأوروبية، حيث تغطي السماء كميات من الغيوم المصحوبة بأمطار متفاوتة تساقطت على فترات منذ ساعات الصباح، في ظل حالة من الاعتدال المائل للبرودة وتوقعات باستمرار فرص الأمطار خلال اليوم.

متابعة مستمرة للحالة الجوية

وتابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تطورات الوضع الجوي في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عبر أنظمة البث المباشر والاتصال المرئي، في إطار منظومة المتابعة الدقيقة للتقلبات المناخية.

تقارير ميدانية ورصد لحركة الطرق

وخلال المتابعة، استعرض المحافظ تقارير غرفة العمليات الرئيسية والبيانات الواردة عبر الربط الإلكتروني مع رؤساء المراكز والأحياء، والمتعلقة بحالة الطرق وحركة المرور ومدى تأثر المرافق الحيوية بالطقس، إضافة إلى مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع.

انتظام حركة النقل النهري والداخلي

كما اطمأن المحافظ على انتظام تشغيل العبارات والمعديات النهرية بنهر النيل، ومتابعة سير العمل داخل إدارة المواقف وتوافر سيارات الأجرة، مؤكداً استقرار حركة النقل الداخلي وسلاسة انتقال المواطنين.

اتصالات مباشرة مع رؤساء المراكز

وأجرى المحافظ اتصالًا لاسلكيًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، بهدف التأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي مستجدات طارئة.

رفع حالة الاستعداد القصوى

وأكد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، مع التشديد على سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة، والتنسيق المستمر مع غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات.

انتشار فرق الطوارئ ومراجعة البنية التحتية

ووجّه المحافظ بانتشار فرق الطوارئ في الشوارع والميادين الرئيسية، وفحص أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات، ومراجعة مخرات السيول وشبكات الصرف، مع تعزيز التواصل مع المواطنين عبر الخطوط الساخنة لاستقبال الشكاوى والتعامل الفوري معها.

دور الشبكة الوطنية في إدارة الأزمات

وأشار المحافظ إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات، لما توفره من متابعة لحظية للأحداث عبر تقنيات متطورة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتقليل الخسائر وضمان سلامة المواطنين.

استقرار نسبي في الطقس

وأوضح المحافظ أن الحالة الجوية ما تزال مستقرة رغم سقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز ونشاط للرياح، دون تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين اليومية.



وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لمتابعة تطورات الطقس واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات، مع الإبلاغ عن أي طوارئ عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة العمليات: (0882135858 – 0882135727).



