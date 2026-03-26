ارتفع عدد المصابين في حادث سقوط برج كهرباء "ضغط عالي" بعزبة رستم، التابعة للوحدة المحلية لقرية "قلمشاة" بمركز إطسا في الفيوم، إلى 9 عمال، وذلك أثناء قيامهم بأعمال التركيب والدهان ضمن مشروع مد خطوط الطاقة بالمنطقة.

بلاغ وتحرك سريع لفرق الإسعاف

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بسقوط برج كهرباء بمحيط عزبة رستم ووقوع إصابات بين العمال الموقع.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 8 سيارات مجهزة تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابين التسعة إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

التحريات: "حمولة زائدة" وراء سقوط البرج

كشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، أن العمال المصابين تابعون لأحد المقاولين المتعاقدين مع شركة مد خطوط الضغط العالي.

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع أثناء تواجد العمال فوق البرج للقيام بأعمال الدهان والتثبيت، حيث سقط بهم البرج من ارتفاع يصل إلى 10 أمتار نتيجة زيادة عدد العمال المتواجدين على الهيكل المعدني في وقت واحد، مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه.

الحالة الصحية للمصابين

من جانبه، صرح مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام بأن حالة المصابين التسعة مستقرة بشكل عام ولا توجد حالات حرجة، مشيراً إلى أن الإصابات تنوعت ما بين كسور في الأطراف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويخضع الجميع للملاحظة الطبية الدقيقة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز إطسا التي تولت التحقيق للوقوف على مدى التزام المقاول باشتراطات السلامة والصحة المهنية.