شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر، تخللتها أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وسقطت أمطار متقطعة على عدد من مناطق مدينة أسيوط دون أن تؤثر في حركة المواطنين أو تعطل مظاهر الاحتفال بالعيد.

تحذيرات الأرصاد من استمرار التقلبات الجوية



وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، يصاحبها أمطار وأجواء شتوية باردة. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وخفض السرعات، والالتزام بالإرشادات المرورية لتجنب الحوادث.

المحافظة ترفع حالة الاستعداد القصوى

وفي السياق ذاته، وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات. وأكد أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة تطورات الموقف والتدخل الفوري عند الحاجة.

تعزيز الجاهزية ومراجعة مخرات السيول

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف إجراءات الاستعداد، ومراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار، والتأكد من جاهزية معدات التدخل السريع، خصوصًا في الطرق الواقعة بالجانب الشرقي للمحافظة. كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لتأمين الطرق، ورفع جاهزية الإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق، إلى جانب التأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة المواطنين.

نصائح للمواطنين وتوفير خطوط اتصال للطوارئ

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالتعليمات، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة خلال نشاط الرياح، والقيادة بحذر مع احتمالات انخفاض مستوى الرؤية. كما دعا للابتعاد عن مخرات السيول والمجاري المائية حرصًا على السلامة العامة.

خطوط طوارئ تعمل على مدار الساعة

وأكد المحافظ إمكانية الإبلاغ عن أي حالة طارئة عبر الخط الساخن 114 أو من خلال غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة بالأرقام: 0882135858 (أرضي) و01066628906 (واتس آب)، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ.